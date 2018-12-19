Ev yapımı fıstık ezmesi

MALZEMELER

500 gram tuzsuz yer fıstığı

3 yemek kaşığı pekmez

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tutam tuz

1 tatlı kaşığı vanilya özütü (varsa)

HAZIRLANIŞI

Fıstıkların kabuklarını soyun. Soyduğunuz fıstıkları bir tavaya koyun ve 5-6 dakika kavurun. Isınan fıstıkları robota koyun (Sıcaklığın etkisiyle püre kıvamına gelecekler). Püre kıvamına gelen fıstıkların için diğer malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız fıstık ezmesini temiz bir kavanoza koyup oda sıcaklığında muhafaza edebilirsiniz.