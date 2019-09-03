Ev yapımı elma sirkesi nasıl yapılır? Elma sirkesi tarifi

Bakterilere karşı dezenfektan özelliği ile bilinen elma sirkesi hem yemeklerde hem de temizliklerde oldukça fayda sağlar. Ev yapımı elma sirkesi nasıl yapılır? Evde elma sirkesi yapmak isteyenler için işte elma sirkesi tarifi...

Ev yapımı elma sirkesi nasıl yapılır?

Malzemeler

2 adet elmanın kabuğu

750 ml temiz içme suyu ( 1 litreden biraz az )

Bir çay kaşığı şeker

Bir çay kaşığı tuz

1 lt'lik cam kavanoz

Nasıl yapılır?

Listede belirttiğimiz miktarda elmalarınızı hazırlayınız. Kabuklarını biraz kalınca soyarak kavanozun içine doldurunuz. Ardından su, şeker ve tuz ekleyerek kavanozun ağzını sıkıca kapatınız. Evinizde ışık almayacak bir yere bırakınız ve burada 10 gün boyunca bekletiniz.