Ev yapımı detoks sayesinde düz bir karına sahip olun

İnsanlar vücutlarını temizlemek ve kilo vermek için her türlü aromalı detoks suyunu denerler. Harika görünmelerine rağmen, bu şişelenmiş sular yapay tatlandırıcılar ile doludur.

Aromalı suları satın almayı bırakın! Hem birikim yapabilirsiniz hem de kendi sağlıklı aromalı detoks suyunuzu evde yapın. Bu inanılmaz ev yapımı aromalı detoks suyu doğal malzemeler kullanılarak yapılmış ve vücudun temizlenmesini sağlamanın yanı sıra incelmenize de yardımcı olur.

Ev yapımı detoks suyunu hazırlamak için gerekenler:

Salatalık ve limonu güzelce yıkayın. Kabuklarını soymayın. Yıkadıktan sonra, dilimleyin ve bir kavanozun içerisine koyun. Nane yapraklarını yıkayın ve onları da kavanoza ekleyin.

Rendelenmiş zencefili de ekleyin. Suyu da kavanozun içerisine ekleyin ve buzdolabında 8 saat bekletin. Tüm antioksidanların ve besin maddelerinin suya geçmesini sağlamak için ara sıra karıştırın. 8 saat sonunda hazır! Her gün içebilirsiniz!

İçecek en fazla 2 gün içerisinde buzdolabında tutulabilir. Bir ay kullandıktan sonra 10 gün ara vermelisiniz. Başlamadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın!

İçindekilerin faydaları:

*Limon, vücudunuza detoks etkisi yapan ve bağışıklığı artıran C vitamini bakımından zengindir.

*Salatalığın % 90 sudan oluşur ve mükemmel bir detoks besinidir. Aynı zamanda yaşlanmaya meydan okuyan antioksidanlar içerir.

*Zencefil, anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Toksinleri etkisiz hale getirir.

*Nane yaprakları karın ağrısını hafifletir ve yağ yakma sürecini hızlandırır.