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Kadın - Aile Ev yapımı çilekli dondurma tarifi | Kremalı çilekli dondurma nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ev yapımı çilekli dondurma tarifi | Kremalı çilekli dondurma nasıl yapılır?

Ev yapımı kolay dondurma | Sıcak yaz günleriyle birlikte pek çok kişi ev yapımı dondurma tarifini araştırmaya başladı. Peki, çilekli dondurma nasıl yapılır? Kremalı ev yapımı dondurma tarifi

Yeniakit Publisher
2021-06-14 18:21:00 -
Ev yapımı çilekli dondurma tarifi | Kremalı çilekli dondurma nasıl yapılır?

Sıcak yaz günlerinde evlerinizde kolayca yapabileceğiniz leziz dondurmalar hazırlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan biraz meyve ve krema…

Ev yapımı çilekli dondurma tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo çilek
  • 1 kutu krema
  • 2 çay bardağı şeker
  • Yarım limon
  • 2 yemek kaşığı yoğurt

Kremalı çilekli dondurma nasıl yapılır?

Öncelikle çilekleri güzelce yıkayın.

Çileklerin üzerine şeker ve limon suyunu ekleyip blendardan geçirin.

Pürenin içerisine yoğurt ilave edin.

Ardından kremayı ekleyip yavaşça karıştırın.

Hazırladığınız karışımı uygun bir kabın içine alıp dondurucuya kaldırın.

Dondurmanız iyice soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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