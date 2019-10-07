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Ev temizliğinde pratik bilgiler!Kolay temizlik tüyoları!

Günümüzün büyük bir bölümünü alan temizlik ,saatlerce uğraşın sonucunda istenilen sonucu vermeyip gün sonunda bizlere kalan beden yorgunluğu ve mutsuzluk olabiliyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 23:16
Ev temizliğinde pratik bilgiler!Kolay temizlik tüyoları!

Temizlik yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştır dedirtecek ve zamandan tasarruf edeceğiniz pratik bilgileri siz kıymetli okurlarımız için bir araya getirdik.

*Halınıza dökülen çay kahve vs... Lekeler için kağıt havluyla silme işlemi yapılmadan suyu çektirin, ardından  bulaşık makinanızın parlatıcısını dökün ve silmeden kurumasını bekleyin.

*Küflenen metallerinizi ketcapla ovunuz.

*Çıkmayan etiketleriniz için fön makinasıyla ısıtıp çıkartın

*Beyaz çamaşırlarınız için detarjan bölümüne deterjanla birlikte karbonat ve sirke ilave edin.

*Perdeleriniz için deterjan bölümüne deterjanla birlikte toz şeker ilave edin.

*Su dolu kovanın içine saç şampuanınızdan bir parça dökün. Bu suyla sildiğiniz camlarınızı kurulamaya gerek kalmayacaktır.

*Eskimiş ya da bitmek üzere olan beyaz sabunlarınızı rendeleyip koltuklarınızı fırınlarınızı silebilirsiniz.

* Yatağınızın üzerine karbonat serpin ve birkaç saat bekleyin. Beklemenin ardından süpürgenizle karbonatları temizleyin.

* Kıyafetinizdeki çıkmayan lekeler için, lekenin üstünü beyaz tebeşirle sürtün.

*Sararmış çay bardaklarınız için bir bezin üzerine karbonat döküp ovun.

*Ahşap mobilyalarınızdaki ve kapılarınızdaki çıkmayan leker ve  çizilmiş yüzeyler için zeytin yağı, karbonat ve sirkeyi karıştırıp silin.

*Ahşap masalardaki yanık lekeleri için serdiğiniz havlunun üzerine sıcak ütüyü koyup ütüleme işlemi yapın.

*Ahşaplardaki çıkmayan kalem lekeleri için diş macunu ile ovun.

*Tezgahlarınızın üzerini sirke ve zeytin yağlı su ile silin.

*Çaydanlık veya tencerelerinizi parlatmak için tuz ve beyaz sirke döküp folya ile ovun.

Temiz Günler.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 23:16
  1. temizlik

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