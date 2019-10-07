Ev temizliğinde pratik bilgiler!Kolay temizlik tüyoları!
Günümüzün büyük bir bölümünü alan temizlik ,saatlerce uğraşın sonucunda istenilen sonucu vermeyip gün sonunda bizlere kalan beden yorgunluğu ve mutsuzluk olabiliyor.07 Ekim 2019 Pazartesi 23:16
Temizlik yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştır dedirtecek ve zamandan tasarruf edeceğiniz pratik bilgileri siz kıymetli okurlarımız için bir araya getirdik.
*Halınıza dökülen çay kahve vs... Lekeler için kağıt havluyla silme işlemi yapılmadan suyu çektirin, ardından bulaşık makinanızın parlatıcısını dökün ve silmeden kurumasını bekleyin.
*Küflenen metallerinizi ketcapla ovunuz.
*Çıkmayan etiketleriniz için fön makinasıyla ısıtıp çıkartın
*Beyaz çamaşırlarınız için detarjan bölümüne deterjanla birlikte karbonat ve sirke ilave edin.
*Perdeleriniz için deterjan bölümüne deterjanla birlikte toz şeker ilave edin.
*Su dolu kovanın içine saç şampuanınızdan bir parça dökün. Bu suyla sildiğiniz camlarınızı kurulamaya gerek kalmayacaktır.
*Eskimiş ya da bitmek üzere olan beyaz sabunlarınızı rendeleyip koltuklarınızı fırınlarınızı silebilirsiniz.
* Yatağınızın üzerine karbonat serpin ve birkaç saat bekleyin. Beklemenin ardından süpürgenizle karbonatları temizleyin.
* Kıyafetinizdeki çıkmayan lekeler için, lekenin üstünü beyaz tebeşirle sürtün.
*Sararmış çay bardaklarınız için bir bezin üzerine karbonat döküp ovun.
*Ahşap mobilyalarınızdaki ve kapılarınızdaki çıkmayan leker ve çizilmiş yüzeyler için zeytin yağı, karbonat ve sirkeyi karıştırıp silin.
*Ahşap masalardaki yanık lekeleri için serdiğiniz havlunun üzerine sıcak ütüyü koyup ütüleme işlemi yapın.
*Ahşaplardaki çıkmayan kalem lekeleri için diş macunu ile ovun.
*Tezgahlarınızın üzerini sirke ve zeytin yağlı su ile silin.
*Çaydanlık veya tencerelerinizi parlatmak için tuz ve beyaz sirke döküp folya ile ovun.
Temiz Günler.
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