Ev temizliğinde pratik bilgiler!Kolay temizlik tüyoları!

Temizlik yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştır dedirtecek ve zamandan tasarruf edeceğiniz pratik bilgileri siz kıymetli okurlarımız için bir araya getirdik.

*Halınıza dökülen çay kahve vs... Lekeler için kağıt havluyla silme işlemi yapılmadan suyu çektirin, ardından bulaşık makinanızın parlatıcısını dökün ve silmeden kurumasını bekleyin.

*Küflenen metallerinizi ketcapla ovunuz.

*Çıkmayan etiketleriniz için fön makinasıyla ısıtıp çıkartın

*Beyaz çamaşırlarınız için detarjan bölümüne deterjanla birlikte karbonat ve sirke ilave edin.

*Perdeleriniz için deterjan bölümüne deterjanla birlikte toz şeker ilave edin.

*Su dolu kovanın içine saç şampuanınızdan bir parça dökün. Bu suyla sildiğiniz camlarınızı kurulamaya gerek kalmayacaktır.

*Eskimiş ya da bitmek üzere olan beyaz sabunlarınızı rendeleyip koltuklarınızı fırınlarınızı silebilirsiniz.

* Yatağınızın üzerine karbonat serpin ve birkaç saat bekleyin. Beklemenin ardından süpürgenizle karbonatları temizleyin.

* Kıyafetinizdeki çıkmayan lekeler için, lekenin üstünü beyaz tebeşirle sürtün.

*Sararmış çay bardaklarınız için bir bezin üzerine karbonat döküp ovun.

*Ahşap mobilyalarınızdaki ve kapılarınızdaki çıkmayan leker ve çizilmiş yüzeyler için zeytin yağı, karbonat ve sirkeyi karıştırıp silin.

*Ahşap masalardaki yanık lekeleri için serdiğiniz havlunun üzerine sıcak ütüyü koyup ütüleme işlemi yapın.

*Ahşaplardaki çıkmayan kalem lekeleri için diş macunu ile ovun.

*Tezgahlarınızın üzerini sirke ve zeytin yağlı su ile silin.

*Çaydanlık veya tencerelerinizi parlatmak için tuz ve beyaz sirke döküp folya ile ovun.

Temiz Günler.