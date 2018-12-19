Ev temizliğinde bu yağlara da yer verin!

LİMON

Limon uçucuğu yağı dokunduğu her şeye parlaklık vermesinin yanı sıra, doğal antibakteriyel ve antiviral olarak kullanılır. Özellikle ahşap ve deri temizleme de mükemmel sonuç verir.

ÇAY AĞACI

Bu yağ bakteri ve virüslerle savaşı, evde oluşan rutubeti önler ve kabarcıkları iyileştirir. Özellikle pencereleri, fayansları ve mutfak tezgahlarının temizlenmesinde, çay ağacı yağını kullanabilirsiniz.

BİBERİYE

Doğal olarak antibakteriyel ve antiseptik içeririr ve ev temizliği için mükemmel bir seçimdir Sirke ile karıştırarak, tüm mutfağınızı bu doğal karışım ile temizleyebilirsiniz. Karışımı sprey şişesine boşaltın ve taze bir koku bırakmasını için sıkarak temizleyin.

LAVANTA

Lavanta, sakinleştirici özelliği ile yatmadan önce rahatlama ve stres giderici bir özelliğe sahiptir. Ama aynı zamanda da doğal olarak antibakteriyeldir. Bulaşık sabununa ya da deterjana birkaç damla lavanta esansiyel yağı eklerek evinizi temizleyebilirsiniz.

NANE

Nane yağı, diğer yağlarda olduğu gibi antibakteriyel özelliğe sahiptir. Su ile dolmuş spreyinizin içerisine nanae yağını damlatın ve evinizde oluşan çatlaklara ya da örümceklerin yuva yaptığı köşelere bu karışımı sıkın. Eviniz hem taze kokacak hem de temizlenmiş olacak.

TARÇIN

Tarçın yağı evde oluşan küf ve bakteri ile savaşır. Özellikle daha sağlıklı bir duş jeli yapmanız için 1 çay kaşığı çay ağacı yağı, 10 damla portakal yağı ve 10 damla tarçın yağı ile 2 bardak beyaz sirkeyi karıştırın.

ÇAM

Çam yağı içeriği ile ev mikroplarını öldürür. Zeminleri, aynaları ve banyo yüzeyleri için temizleyeci olarak sirkenin içerisine 5-10 damla çam yağı ekleyerek, kullanabilirsiniz.

KEKİK

Bu canlandırıcı kekik yağını çiğ etlerle temas eden kesme tahtalarını temizlemek için kullanabilirsiniz. Tüm bulaşıklarınızı bu yağ ile temizleyebilirsiniz.

UÇUCU YAĞLAR KULLANILDIĞINDA ALINACAK ÖNLEMLER

Uçucu yağlar, kimyasal ve zehirli ürünlere karşı sağlıklı bir alternatif olmakla birlikte, uygun önlemlerle kullanılmadığı takdirde insanlara ve hayvanlara zarar verebilirler. Bu tip yağlardan zarar görebilecek kişiler şunlardır:

HAMİLE KADINLAR: İlk üç aylık dönemde, uçucu yağları dikkatli kullanın. Özellikle, tarçın, okaliptüs ve nane kullanılmamalıdır. Bu konuda bir uzmana danışmak en iyisidir.

BEBEKLER VE KÜÇÜK ÇOCUKLAR: Bebeklerin gelişmemiş sinir sistemleri, uçucu yağlarda bulunan güçlü doğal bileşiklere karşı bile oldukça duyarlıdır. Bu konuda mutlaka çocuk doktoruna başvurmanızda fayda var.

EVCİL HAYVANLAR: Eğer evinizde kediniz ile yaşıyorsanız paylaştığımız temizlik ipuçlarını kullanabilirsiniz. Fakat saydığımız yağlar arasında biberiye yağını kullanırken dikkatli olun. Bu konuda da veterinerinize danışmayı unutmayın.