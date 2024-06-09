Ev sahiplerini ilgilendiren düzenleme: Konut vergisinde köklü değişiklik

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni vergi düzenlemeleri üzerinde çalışıyor. Ankara kulislerinde konut sektörüne yönelik yeni bir düzenleme yapılacağı belirtiliyor.

Buna göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan taslağa göre; emlak vergileri ve tapu harçları artık gayrimenkullerin emlak vergisine esas değeri (belediye rayici) değil bölgesel rayiç bedeli üzerinden tahsil edilecek. Böylece devlet ve gayrimenkullerden ciddi gelir elde edecek.

Bunun için taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulmasına yönelik Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Tapudaki işlemler bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanılarak yapılacak. Bölgesel olarak rayiç bedel tespit edilerek, tapu harcı ödemeleri ve emlak vergisi ödemeleri bu bedel üzerinden gerçekleştirilecek. Söz konusu uygulama yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten sonra tapuda yapılacak işlemleri kapsayacak.

BOŞ KONUTLARDAN VERGİ ALINACAK

Ülkemizdeki konut kiraları son 2 yılda yüzde 200'ün üzerinde artış gösterdi. Konut alımlarının düşmesi kiralık evlere olan talebi de artırdı. Durum böyle olunca kiralık kotta arz talep dengesi bozuldu. Ancak ülke genelinde 600 bin boş konut bulunuyor.

Hükümet bu boş konutların piyasaya girmesi için yeni bir vergilendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda Türkiye genelinde boş tutulan evlerin bölge bölge haritası çıkarılacak, yüksek kira beklentisiyle boş tutulanların vergileri artırılacak. Böylece mal sahiplerinin yüksek vergi yerine, satış fiyatında veya kirada indirimi tercih etmesi sağlanacak. Sektör oyuncuları konuyla ilgili "Bu kadar insan kiralık konut ararken 600 bin konutun boş tutulması normal değil. Boş konut vergisi dünyanın birçok ülkesinde uygulanıyor" diyor.

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