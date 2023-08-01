Ev sahiplerinden yüzde 25'e karşı yeni oyun

Türkiye'de fahiş kiraların önüne bir türlü geçilemiyor. Alınan tüm önlemlere, konulan tüm yasaklara rağmen uyanık ev sahipleri fahiş kira almak için her yöntemi deniyor.

Fırsatçı ev sahipleri yüzde 25 zam limitine takılmamak ve fahiş kira almak için yeni bir yöntem geliştirdi. Ev sahiplerinin yeni Ali Cengiz Oyunu kira sözleşmeleri üzerinden. Ev sahipleri 'kısa dönem kiralamaya uygundur' veya '6 aylığına kiralık' yöntemiyle yüzde 25 kira sınırlamasını aşmak ve yılda 2 kez zam yapabilmek bu uyanıklığı kullanmaya başladı.

6 ay sonra 'hadi çık' diyemez

A Haber'de yer alan konuyla ilgili Gayrimenkul uzmanı Salim Taşçı açıklamalar yaptı. Taşçı, "Yüzde 25 sınırını delmek için fırsatçılık yapıyorlar. Kiracıya 6 ay sonunda 'hadi çık' diyemez. İhtiyaçtan diyorsa ihtiyacını belgelemesi gerekir" dedi.

Arabulucu avukat Dursuna Yassıkaya, "Ev sahipleri baskı unsuru olarak kurmaya başladılar. 6 aylık gerçek bir irade olmadığı tespit edilecek olursa Medeni Kanunun ikinci maddedeki hakkında kötüye kullanılması sonucunu doğuracaktır" diye konuştu.

"Kanuna karşı hile"

Avukat Şadan Tutumlu da "Ev sahipleri 6 aylık sözleşme yaparak 2 tane artış yapmaya çalışıyorlar. Ancak 6 aylık kira kontratı 6 ayın sonunda ev sahibi 2 defa artış yapmış oluyor. Kanuna karşı bir hile söz konusu" ifadelerini kullandı.

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