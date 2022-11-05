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Gündem Ev sahipleri hapı çok ama çok fena yuttu
Gündem

Ev sahipleri hapı çok ama çok fena yuttu

İstanbul'da geçen ay düzenlenen operasyonlarda 797 düzensiz göçmen yakalanırken evlerini kiralayan 84 mülk sahibine 2 milyondan fazla idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 14:08:00 -
Ev sahipleri hapı çok ama çok fena yuttu

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" suçuyla ilgili yürüttüğü çalışmalarda düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları ve "şok evleri" diye nitelendirilen adresleri tespit etti.

Bu kapsamda geçen ay  yakalanan 797 düzensiz göçmen, geri gönderme merkezine teslim edildi. 

2 milyondan fazla ceza ve tutuklama

Operasyonda gözaltına alınan ve evlerini düzensiz göçmenlere kiraya veren 84 mülk sahibine ise 2 milyon 152 bin 366 lira idari para cezası uygulandı.

Kentte düzensiz göçmenlere evlerini kiralayan 84 mülk sahibinden biri tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

 

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