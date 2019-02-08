Ev sahibiyle kiracı birbirine girdi! Polis devrede Bilecik'te kiracısının evi boşaltmasını isteyen ev sahibiyle, kış günü evi terk etmek istemeyen kiracı arasında kavga çıktı. Fiziksel şiddete dönen tartışma karakolda bitti.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında ‘evden çıkmama” meselesinden çıkan kavga karakolda bitti. Kiracısını darp etti İddialara göre, Yeni Mahalle’de evi bulunan E.E. (51), çeşitli bahanelerle kiracısı G.K.’den (32) evi boşaltmasını istedi. G.K.’nin “Bu kış günü nereye gideyim” söylemi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle E.E., G.K.’yi darp etti. Tahkikat sürüyor Bunun üzerine G.K.’nin polise başvurarak şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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