Ev sahibi ve kiracı arasında emsal karar! Kiracının tahliye davası bozuldu

Son yıllarda ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan uyuşmazlıklar büyük ölçüde artışa geçmişti, ancak 1 Eylül’de devreye giren arabuluculuk sistemi ile birlikte pek çok uyuşmazlık dava yoluna gitmeden çözülebiliyor. Uyuşmazlık olması durumunda ise ev sahibi veya kiracı dava yoluna gidebiliyor.

İhtarnamede yeni ev sahibi ‘ihtiyaç sebebiyle’ evde oturacağını beyan ederek kiracının evden çıkmasını talep etti. Kiracı süre zarfında yeni ev bulamadı ve konutunda oturmaya devam etti. Ev sahibi ise konuyu yargıya taşıdı ve tahliye davası açtı. Mahkeme tanıklar eşliğinde beyanları dinledi ve dikkat çeken bir karara imza attı. Ev sahibinin İstanbul’da 5 evinin daha olduğu ortaya çıktı.

Kiracının avukatı Gizem Gonce, milliyet.com.tr’ye ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan uyuşmazlığı ve dava sürecine ilişkin gelişmeleri tek tek anlattı. Gonce konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bizim müvekkilimiz kiracı ve yaklaşık 10 yıldır aynı evde kirasını düzenli ödeyerek oturuyor. Akabinde ev sahibi konutu satma kararı alıyor. Evi satın alan kişi de kiracıya bir ihtarname gönderiyor ve ‘artık evin yeni sahibi benim, bu evde ben oturmak istiyorum, evden çık’ diyor.

'KİRACI EV BULAMADIĞI İÇİN DAİREDEN ÇIKMIYOR’

Bu zaten usulüne uygun bir durumdur. Evi satın alan kişi 1 ay içerisinde eğer o evde oturmak istiyorsa ihtarname göndermesi gerekiyor. Sonrasında ise müvekkil kiracı kendisine uygun bir ev bulamadığı için evden çıkmıyor.

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EV SAHİBİ TAHLİYE DAVASI AÇIYOR

Akabinde yeni ev sahibi tahliye davası açıyor. Dava açmasının sebebi de ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açmasıdır. Yani ‘benim evim yok, yeni aldığım ev çocuklarımın okuluna yakın olduğu için burada oturmak istiyorum’ diyor.

‘EV SAHİBİNİN 5 DAİRESİ ORTAYA ÇIKTI’

Bu tahliye davasında hakim tanıkları dinledi, karşı tarafın tanıklarını da dinledi. Burada önemli olan husus yeni ev sahibinin İstanbul genelinde 5 dairesinin olması sebebiyle ve bu dairelerin hepsinde kiracı bulunması sebebiyle evin tahliyesine karar vermedi.

KİRACININ TAHLİYE DAVASI BOZULDU

Her ne kadar ev çocuklarının okuluna yakın olsa bile mülk sahibinin ‘diğer kiracıları çıkarmayıp neden yeni aldığı evdeki kiracıyı çıkarmak istediği araştırıldı. Mahkeme samimi ve gerçekçi olmayan beyan sunulmasından dolayı evin tahliyesine karar vermedi ve kiracımız evinde oturmaya devam etti.

İHTİYACIN SAMİMİ OLMASI VE İSPATLANMASI GEREKİYOR’

Genelde ihtiyaç sebebiyle tahliye davalarında hakimler mutlaka evin tahliyesine karar verir. Gerçekten bir ihtiyaç olduğunu düşünür. Ancak davalarda ihtiyacın samimi olması ve ispatlanması gerekiyor.

‘BAŞKA DAİRENİZ YOKSA TAHLİYE DAVASINI KAZANABİLİRSİNİZ’

O yüzden kira davalarında en önemli husus, yeni evi satın alan kişilerin de dikkat etmesi gereken durum şu: Evde gerçekten oturmak için geçerli sebepleriniz varsa ve başka eviniz yoksa tahliye davalarını kazanma ihtimalleri yüksek oluyor. Sadece bunu kiracıyı çıkarmak için bir amaç olarak kullanıyorlarsa o zaman da mahkemeler bunu kabul etmiyor ve kiracıyı koruyor.”