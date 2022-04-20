Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber! 3 yıla kadar hapis isteniyor

Fahiş kira fiyatları gündem olmaya devam ederken tartışılan kiralık ev ilanlarıyla ilgili Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Emlak ilanlarında "Sadece yabancıya kiralık", "Türkler aramasın" gibi yazıların çoğaldığına dikkat çeken Güngör, ayrımcılık içeren bu tarz ifadeleri kullananların bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceğini söyledi. Güngör, söz konusu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bu tarz ilan veren ev sahibi ve emlakçılara kötü haber vereceğim. Hukuksal açıdan bu tür ilanlar Anayasa'nın eşitlik ilkesinin ihlali anlamına geliyor.

Hukukçular, bu durumun Türk Ceza Kanunu'nun 122/d fıkrasının ihlali olduğunu söylüyor.

Madde aynen şöyle...

"Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle; bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını, bir kişinin işe alınmasını, bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

Yani, diyeceğim o ki, bir kişinin evini kiralamaya uygun nitelikte iseniz ve parasını ödeyecek durumda iseniz o evi kiralamanıza engel yok... Engel çıkarmak isteyen olursa da Asliye Ceza Mahkemeleri'ne başvurabilirsiniz."