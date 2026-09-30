  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye Sigortalar Birliğinden BES açıklaması: Sistemik sorun yok, yakından takip ediliyor TESK’te 19 yıllık dönem sona eriyor! Palandöken çekildi, tek aday Yiğiter Yasama yılı açılışını gölgeleme hazırlığındalar: CHP ve YP Meclis’te yine kaos peşinde Milyonluk rüşvet çarkına ‘tek cümlelik’ savunma’ Soru sormak için söz istedi soru soramadı! Ekrem’i mahkemede terleten anlar Dilan Polat gözaltına alındı: İşte sebebi Bir grup öğrenciden pes dedirten şımarıklık! Ucuz yemek var, şimdi diyetlisini istiyorlar Mehmetçik, artık yeni nesil yerli tabanca kullanacak Katılımevim ve Birevim’de sıcak gelişmeler! Emlak Katılım bankasından bir hamle daha Nedim Şener: Rezalete bak! Rüşvetçi yolsuz Ekrem İmamoğlu, Fatma Betül Sayan’ı eleştirmiş! 1317 işgalci siyonistten şafak baskını! Mescid-i Aksa’da şarkı söyleyip dans ettiler!
Yerel Ev sahibi neye uğradığını şaşırdı! Evden hırsızlık yapan şüpheli jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi!
Yerel

Ev sahibi neye uğradığını şaşırdı! Evden hırsızlık yapan şüpheli jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ev sahibi neye uğradığını şaşırdı! Evden hırsızlık yapan şüpheli jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi!

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, Kuşçulu Mahallesi'nde yaşayan E.H.K.'nin ikametinden 30 bin TL nakit para ve 20 gram altın çalındı. Mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek hırsızlık zanlısının kimliğini kısa sürede belirledi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir ikametten 30 bin TL nakit para ve 20 gram altın çaldığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.H.K. (24) ikametinden 30 bin TL nakit para ile 20 gram altının çalındığını belirterek jandarmaya müracaat etti. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada, incelenen kamera görüntülerinden şüphelinin O.K. (45) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan şüpheli O.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ'ın kanlı para çarkı deşifre oldu!
DEAŞ'ın kanlı para çarkı deşifre oldu!

Gündem

DEAŞ'ın kanlı para çarkı deşifre oldu!

Odine hisselerinde 15 milyar liralık vurgun iddiası! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı!
Odine hisselerinde 15 milyar liralık vurgun iddiası! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Gündem

Odine hisselerinde 15 milyar liralık vurgun iddiası! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Yerel

Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23