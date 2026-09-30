Ev sahibi neye uğradığını şaşırdı! Evden hırsızlık yapan şüpheli jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, Kuşçulu Mahallesi'nde yaşayan E.H.K.'nin ikametinden 30 bin TL nakit para ve 20 gram altın çalındı. Mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek hırsızlık zanlısının kimliğini kısa sürede belirledi.
Samsun’un İlkadım ilçesinde bir ikametten 30 bin TL nakit para ve 20 gram altın çaldığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.H.K. (24) ikametinden 30 bin TL nakit para ile 20 gram altının çalındığını belirterek jandarmaya müracaat etti. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada, incelenen kamera görüntülerinden şüphelinin O.K. (45) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan şüpheli O.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem
Odine hisselerinde 15 milyar liralık vurgun iddiası! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı!