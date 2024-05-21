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Gündem Ev sahibi kiracı tartışmasında feci son!
Gündem

Ev sahibi kiracı tartışmasında feci son!

Yeniakit Publisher
2024-05-21 21:32:00 -
Ev sahibi kiracı tartışmasında feci son!

Bursa'da bir kiracı ev sahibine kızarak oturduğu binanın doğalgaz vanasını açtı. Sıkışma sebebiyle apartmanda patlama meydana gelirken ağır hasar oluştu. Olayda kiracının kendisi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katında oturan Atakan B., 1 yıldır oturduğu evin sahibi Hüseyin Ballı ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışma üzerine Atakan B. oturduğu evin doğal gaz vanalarını açtı.

Evde gaz sıkışması nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Cam ve kapıların paramparça olduğu olay yerine polis, sağlık, itfaiye, Bursagaz ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Patlamaya sebep olan kiracı yaralandı!

Kiracı Atakan B. patlamayla birlikte birlikte yanarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kiracıyı ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'nde bulunan Yanık Merkezi'ne sevk etti.

 Vananın kolunu sökmüş...

"Vanayı kapatmak istedim ama kiracı kolunu sökmüş" diyen ev sahibi Hüseyin Ballı, "İçeriden doğalgazı açmış. Vanayı kapatmak istedim ama kolunu sökmüş. Dışarıya çıkar çıkmaz patlama sesi geldi ve patladı. Bilinçli yaptı. 'Güm' diye ses geldi. Her taraf dağıldı. Patlama sonrası kaçtı. En üst katta hamile bir kadın vardı. Neyse ki evde yok. Belki de bebeğini düşürebilirdi" ifadelerini kullandı.
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Haberi alan ev sahipleri olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan, Atakan B.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

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