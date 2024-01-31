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Ekonomi Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oluyor!
Ekonomi

Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oluyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-31 12:24:00 -
Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oluyor!

Ev hanımlarına emeklilik şartları ve başvuru detayları şekillenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına prim desteği ile emeklilik yasası hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda gözler "Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oldu mu, meclisten geçti mi?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 ev hanımlarına emeklilik son dakika gelişmeleri...

Ev hanımlarına emeklilik şartları ve başvuru detayları şekillenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına prim desteği ile emeklilik yasası hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda gözler "Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oldu mu, meclisten geçti mi?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 ev hanımlarına emeklilik son dakika gelişmeleri...

Torba yasa teklifinde yer alan en dikkat çekici maddelerden biri de ev hanımlarına emekililik oldu. Bu yasa ile kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi bulunmayan ev hanımlarına emeklilik imkanı sunulacak. Bu kapsamda Bakan Işıkhan ev hanımlarına emekililik düzenlemesi hakkında yeni açıklamalarda bulundu. İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliğiyle ilgili düzenleme hazırlıklarına yönelik soru üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şunları söyledi:

"Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü ve biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını da özellikle vurgulamak isterim.

Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz hem alandaki sendikalarımızdan, kadın örgütlerimizden ve birçok kuruluştan sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Ondan sonra belirli bir noktaya getireceğiz. Daha sonra da ortaya çıkan tabloyu Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileriyle bir araya gelerek bunu da hayata geçireceğiz. Ancak bu uzun erimli bir çalışma olduğu için de hedefimiz orta vadede bunu uygulamaya aktarmak olacak."
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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ev hanımlarına emeklilik henüz çıkmadı. Torba yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YASASI DETAYLARI

Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek.

İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak

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