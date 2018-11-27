Ev hanımları yer silmekten menisküs oluyor

Menisküs, düz olan eklem yüzeylerinin derinliğini artıran, bunların yüzeylere uyumunu sağlayan hilal şeklinde kıkırdaktan bir doku..

Vücuda binen yükün bacaklara aktarılmasını sağlıyor. Menisküs, daha çok bacak sabitken, vücudun diz eklemi üzerinde dönmesiyle zedelenip yırtılabilir.

Sporcular, bu tür zedelenmelere daha çok maruz kaldıkları için ilk sırada..

Menisküs yırtığı oluşumunda, ikinci sırada ise maalesef çalışkan, evinde ayrıca hizmetli çalıştırmak istemeyip kendi işini kendisi gören fedakâr ev hanımları var. Eğer uzun süre diz üstü halı silme gibi iş yapmışsanız, aniden ayağa kalkmaktan kaçınmalısınız..