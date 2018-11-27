Ev hanımları yer silmekten menisküs oluyor
Sporcu hastalığı olarak bilinen menisküs yırtılmalarının oluşumunda, ev kadınları ikinci sırada yer alıyor. Sebebi ise diz üstü mesela yer veya halı sildikten sonra aniden kalkmaları...27 Kasım 2018 Salı 16:30
Menisküs, düz olan eklem yüzeylerinin derinliğini artıran, bunların yüzeylere uyumunu sağlayan hilal şeklinde kıkırdaktan bir doku..
Vücuda binen yükün bacaklara aktarılmasını sağlıyor. Menisküs, daha çok bacak sabitken, vücudun diz eklemi üzerinde dönmesiyle zedelenip yırtılabilir.
Sporcular, bu tür zedelenmelere daha çok maruz kaldıkları için ilk sırada..
Menisküs yırtığı oluşumunda, ikinci sırada ise maalesef çalışkan, evinde ayrıca hizmetli çalıştırmak istemeyip kendi işini kendisi gören fedakâr ev hanımları var. Eğer uzun süre diz üstü halı silme gibi iş yapmışsanız, aniden ayağa kalkmaktan kaçınmalısınız..
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