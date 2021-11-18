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Kadın - Aile Ev hanımları seramik sanatı ile para kazanacak
Kadın - Aile

Ev hanımları seramik sanatı ile para kazanacak

Kadınlar, boş zamanlarında hem seramik sanatını öğrenecek, hem de evlerine ekonomik olarak katkı sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 19:05:00 -
Ev hanımları seramik sanatı ile para kazanacak

Ulusal Ajansın Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklılar Projesi çerçevesinde hayata geçirilen “Woman&Art (Kadın ve Sanat Eğitim Programı) projesi tanıtım lansmanı Ardahan’da gerçekleştirildi.

Projenin yürütücülüğünü gerçekleştiren Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Semra Çevik konuşmasında projeyle ilgili olarak şunları söyledi, ''Yeni dünya düzeni WEB ortamlı bir sisteme dönüşüyor. Teknoloji merkezli çevrimiçi eğitim görsel sanatların tüm eğitim alanlarında kullanılmaya başlandı. Seramik sanatı da bunlar arasında yer almaktadır. Wmn&ART, seramik sanatı ve zanaat faaliyetlerine özel olarak odaklanarak, sanat konusunda yetenekli ancak herhangi bir mesleği olmayan kadınlara hobilerini ücretli ve ev temelli bir faaliyete dönüştürmelerini sağlayarak düzenli bir gelir elde etmeleri amaçlanmaktadır. Bu proje aynı zamanda üretilecek el yapımı seramikler için pazar potansiyelini ortaya çıkaracaktır. Bizler katılımcılara kolaya kaçmak yerine balık tutmayı öğretiyoruz.Ardahanlı kadınlarımız meslek sahibi olsunlar ve gelecekte buradan aldıkları sertifika sayesinde kendilerine gelir kapısı oluşturmaları temennisi içindeyim'' dedi.

Toplantı soru-cevap bölümünün ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Toplantıya, Resim Bölüm Başkanı ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Semra Çevik, Ardahanlı ev hanımları ile öğrenciler katıldı.

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