Ev hanımıydı patron oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin istihdam olanaklarını artırmak amacıyla İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile sürdürdüğü uygulamalı girişimcilik kursu, kendi işinin patronu olmak isteyenlerden ilgi gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası tarafından farklı ilçelerde düzenlenen eğitimlere katılan girişimci adayları, mevzuat ve risk yönetimini de içeren kurslarda edindikleri bilgileri kısa sürede uygulamaya geçirerek birer birer kendi işyerlerini açmaya başladı. Torbalıdaki girişimcilik kursuna katılan ve 1.5 ay sonra kendi işyerini açan ev hanımı Nimet Alkılıç da bu girişimciler arasında yer aldı.

KENDİME GÜVENİM TAM

Evde yaptığı köftelerin çok beğenilmesi üzerine bir işyeri açmak istediğini, ancak işletmecilik hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını söyleyen Nimet Alkılıç, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin girişimcilik kurslarını duydum. Bir işyeri nasıl açılır, ürünler nasıl stoklanır, nasıl satılır, işçiler nasıl çalıştırılır, bu işin riskleri nelerdir? Bunların hiçbirini bilmiyordum. Katıldığım kursta aldığım eğitimle hepsini öğrendim ve emin adımlarla restoranımı açtım. Şimdi kendime güvenim tam" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ

İşini kurduktan sonra da İzmir Büyükşehir Belediyesinden destek almaya devam ettiğini söyleyen Alkılıç, "Beni ziyaret ederek bir ihtiyacım olup olmadığını sordular. İŞKURdan işçi desteği sağlandı. Eksikliklerimi de söyleyerek gereken uyarıları yaptılar. İnsanın arkasında bir destekçisinin olması çok güzel" diye konuştu.

Üniversite öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Buca Menderes Caddesinde açtığı restoranda anne köftesini özleyen gençlerin gözdesi haline gelen Nimet Alkılıç, etini özenle seçtiği leziz köfteleri için şu sırrı paylaştı:

"Köfteyi yoğurduktan sonra bir gün dolapta bekletiyoruz. Pişirilmesi çok önemli. Çok sık çevrilecek ve pişmesi beklenmeyecek. En az 3-4 tur çevirdikten sonra sunumunu yapıyoruz."

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK KURSU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, İŞKUR Konak Hizmet Merkezi ve KOSGEB Kuzey Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde 1 Mart 2018 tarihinden itibaren başlayan uygulamalı girişimcilik kursundan bugüne kadar 186 kursiyer mezun oldu. Meslek Fabrikası tarafından ilçelerde düzenlenen eğitimlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürlüklerine ait alanlar kullanılıyor. Bugüne kadar Aliağa, Ödemiş, Bergama, Torbalı, Bayındır, Seferihisar ile Meslek Fabrikası Çamdibi kurs merkezindeki eğitimler tamamlandı. Tire, Menemen, Kemalpaşa, Foça, Meslek Fabrikası Halkapınar Kurs Merkezindeki eğitimler ise devam ediyor.