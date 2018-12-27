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Ev fiyatlarını uçuracak! Çimento fiyatlarına yüzde 40 zam

Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında bir çok üründe indirime gidilirken, çimento üreticileri enflasyonu azdıracak zam yaparak çimento fiyatlarına yüzde 40 zamyaptı.

27 Aralık 2018 Perşembe 21:20
Ev fiyatlarını uçuracak! Çimento fiyatlarına yüzde 40 zam

Yüzde 40'lık çimento zammı Türk ekonomisinin lokomotif sektörü inşaatı zora sokacak. Birçok banka sektöre destek içim konut kredilerinde indirime giderken, çimento üreticilerinin yüzde 50'ye varan zammı emlak sektöründeki canlanmayı durduracağa benziyor.

1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

İnşaat sektörüne darbe vuran bu zam sadece çimentoyu değil, sıva ve dış cephe dahil birçok ürünü etkileyecek.

Yeni gelen zamla birlikte 10 bin ton çimentoda 700 bin TL fark edecek. Konuyla ilgili yeni fiyat listesi beton firmalarına iletildi. Zamlı tarife 1 Ocak’tan sonra geçerli olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 21:20
  1. çimento
  2. inşaat
  3. ocak
  4. zam
  5. enflasyonla topyekün mücadele
  6. Türk ekonomisi

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