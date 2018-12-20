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Ev demek kolay fakat onu yuva yapmak zor

İnsanın evi, kalesidir, sığınağı, huzur bulduğu, dinlendiği, yaşama sevinci yüklendiği yerdir.. Eşimiz ve çocuklarımızla yuvamızdır.

20 Aralık 2018 Perşembe 14:20
Ev demek kolay fakat onu yuva yapmak zor

Evimiz bizim aynamızdır aynı zamanda...

Misafirlerimize zevklerimizi, tutkularımızı ve önceliklerimizi sunduğunuz bir “hoşgeldiniz müzesi” gibidir.

Sığındığımız liman ve yeniden enerji depoladığımız yerdir.

Onu bakmalı, onu korumalı, onun üzerine titremeliyiz ki, o da sizi beslesin, korusun, kucaklasın...

Evinizin ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplardan anlayabilirsiniz.

Evinize girmek sizi mutlu ediyor mu?

Tamamen dinlenmiş olarak uyanabiliyor musunuz?

Evde çıplak ayak yürürken rahat edebiliyor musunuz?

Dolaplarınız on beş dakikada giyinmenize izin verecek kadar düzenli mi?

Mutfağınız hazırlıksız yakalandığınız bir yemeği en azından makarnayla atlatabilecek kadar donanımlı mı?

Evinizdeki aydınlatma etkili mi? Işıkların bir kısmı kısılabilir mi?

Yatağınız dışında kendinize ait kitap okuyup, telefonla konuşup, televizyon izleyebileceğiniz rahat bir alanınız var mı?

Evinizde şöyle susuzluğunuzu giderecek gerekli malzemeniz var mı?

Dar vakitte bir arkadaşınızla eve girecek olsanız, hemen birlikte namaza durabileceğiniz, temiz pak bir alanınız var mı?

Abdest alabilmek için zahmetsizce lavaboya ayağınızı uzatabiliyor musunuz? Veya hanımlar ve çocuklar da dahil şöyle rahatça abdest alınacak bir yer var mı?

Çoluk çocuğunuz tv seyrederken veya kendi halinde gülüp oynarken, başınızı dinleyebileceğiniz, ibadet ve tefekküre çekilebileceğiniz yeriniz var mı?

Yazın oturup da nefes alıp, yorgunluk kahvesi içebileceğiniz konu komşu gözünden ırak bir balkonunuz var mı?

Sahi arabanızı endişe etmeden parkettiğiniz bir yeriniz var mı?

Mutfağınız aydınlık mı? Odalarından hiç değilse ikisi güneş görüyor mu?

Eviniz bahçe içinde olmayabilir ama en yakın yeşil alan 100 metreden daha yakın mı?

Ya çocukların okulları, özellikle ilköğretim okulu 500 metreden daha az uzakta mı?

Bir acil durum olsa, en yakın hastaneye 15 dakikanın altında ulaşabiliyor musunuz?

Doğalgazla ısınıyorsanız, olur a, ani bir kesinti olsa hemen devreye sokabileceğiniz alternatif ısınma tedbiriniz var mı?

Aynı soruyu elektrik için de sorabilirsiniz. Elektrik o meş’um yıllardaki gibi gidiverse, ne yapacaksınız?

Gecenin bir vakti, ansızın kapınız çalındı bir acil misafir çıkageldi; onu hiç telaşa kapılmadan ağırlayabilir misiniz?

Evinizde, akan musluk var mı? Varsa 2 güne kalmadan üstesinden gelebiliyor musunuz?

Rutubetli bir duvarınız olsa onu 10 güne kalmadan onaracak, onartacak titizlikte misiniz?

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:20
  1. ev
  2. yuva
  3. evde dikkat edilmesi gerekenler
  4. ev bakımı

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