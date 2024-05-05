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Yerel Ev değil cephanelik!
Yerel

Ev değil cephanelik!

Yeniakit Publisher
2024-05-05 23:07:00 - 2024-05-05 23:09:13
Ev değil cephanelik!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerinin baskın yaptığı evden çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmat bulunduğuna dair bilgi üzerine çalışma başlattı.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Savcılıktan alınan talimatla adrese gerçekleştirilen operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör, 433 fişek ve tabancalara ait parçalar ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi S.K. gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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