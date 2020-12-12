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Yaşam Ev bitkilerinin canlı kalması için ne yapılmalı?
Yaşam

Ev bitkilerinin canlı kalması için ne yapılmalı?

Bazı bitkiler güzel bir şekilde bakımının yapılması halinde solabiliyor. Aldığınızda gür ve yeşil olmalarına rağmen bir süre sonra sararırlar ve solarlar. Ancak onları doğru tanıyabilirsek canlı kalmalarını sağlayabiliriz. Peki, Ev bitkilerinin solmaması için ne yapılmalı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-12 15:21:00 -
Ev bitkilerinin canlı kalması için ne yapılmalı?

Bazı bitkiler suyu sever ve her gün sulanmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak bu hepsi için geçerli olmaz. Bazı çiçeklerin susadığı düşünülür ve hemen sulanır. Ancak susadığını düşündüğünüz bitkinizin buna ihtiyacı olmayabilir. Bu şekilde sulamaya devam edilince de bir süre sonra solabilir. Bu nedenle çiçeğinizin suya ne kadar ihtiyaç duyduğuna dikkat etmelisiniz.

Genellikle bitkiler az sulandığı zaman soluyorlar. Ancak aşırı sulandığı zaman da yaprakları sararır ve uçları kahverengi bir görünüm alabilir. Bir süre sonra da yapraklarını dökmeye başlarlar.

Çiçekleri suladığınız zaman tüm suyu emerler ve döktüğünüz su yapraklardaki damarlara gider. Yapraklar da yeterli suyu alınca, hücreler fazla suyu tutabilmek için gerilir. Daha fazla suladıkça da hücreler patlayabilir. Dolayısıyla köklerin bir kısmı çürüyecek ve bitkiniz solacaktır. Bitkilerin yaprak ve kök kısımları eşit oranda suya ihtiyaç duyabilir. Bu yüzden kök solarsa, yapraklarının bir kısmı da solacaktır.

Ev bitkilerinin haftada bir defa sulanmasının yeterli olacağı düşünülmektedir. Bu, her bitki için geçerli değildir. Bu durum bitkinin türüne, mevsimine ve neme göre farklılık göstermektedir. Çiçeğinizin suya ihtiyacı olup olmadığını toprağına dokunarak anlayabilirsiniz. Eğer toprağı kuruysa, suya ihtiyacı vardır.

Bitkinizi fazla sularsanız, onu kurtarmanın tek yolu kök kısmını budamak olacaktır. Eğer doğru zamanda fark ettiyseniz, kalan kök bitkide kalan yapraklarla uyum sağlayarak iyileşebilir. Sonunda da yeni kök ve yapraklar meydana gelir.

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