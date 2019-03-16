Ev baklavası nasıl yapılır? Baklava tarifi

Baklava Türk mutfağının sık sık aranan lezzetlerindendir. Evde sağlıklı ve daha lezzetli baklava yapmak isteyenler baklava tarifi aramalarını yapıyorlar. Siz de bu tarifle baklavanızı evinizde yapabilir gelen misafirlerinize tadı damaklarında kalacak bir lezzet sunabilirsiniz. İşte evde baklava yapımı tarifi...



MALZEMELER;

1 çay bardağı süt,

1 çay bardağı sıvı yağı,

2 adet yumurta,

1 tatlı kaşığı sirke,

1 çay kaşığı limon suyu,

1 fiske tuz,

3 su bardağı un.

İÇİ İÇİN;

2 su bardağı rondodan irice çekilmiş ceviz.

Hamuru Açmak İçin:

1 paket nişasta.

BAKLAVA HAMURUNUN ÜZERİNE DÖKMEK İÇİN;

250 gr tereyağı veya margarin,

1 yemek kaşığı sıvı yağı.

Şerbeti İçin:

3,5 su bardağı toz şeker,

4 su bardağı su,

Çeyrek dilim limon suyu.

APARATLAR;

34 cm’ik yuvarlak tepsi.

ÜZERİ İÇİN;

Toz Antep fıstığı.

NASIL YAPILIR?

Bir kaba sütü, sıvı yağı, yumurtaları, sirkeyi, limon suyunu ve tuzu koyup iyice karıştırın.

Üzerine azar azar unu ilave edip ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini streç filmle kapatıp yaklaşık 45 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru tezgâha alın.

Önce mandalina büyüklüğünde bir beze kesin. Bu bezeyi açıp baklava hamurlarının üzerine yerleştireceğiz.

Kalan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp bir kenara 10’lu gruplar halinde ayırın.

Bu işlemi tamamladıktan sonra 1’nci 10’lu beze grubunu tezgâha alın.

1'nci bezeyi tezgâha alıp bezenin üzerine nişasta serperek merdane yardımıyla çay tabağından biraz daha büyük açın.

Üzerine nişasta serpin.

2'nci bezeyi alıp tezgâha ve bezenin üzerine nişasta serpip çay tabağından az büyük açıp 1’nci açtığımız hamurun üzerine yerleştirin.

Sonra üzerine nişasta serpin.

Bu şekilde 10 adet bezeyi aralarına nişasta serpip çay tabağından az büyük açıp üst üste yerleştirin.

Hamurların hepsinin aynı büyüklükte açılması için kenarlarını hafifçe parmak uçlarımızla bastırıp arada nişasta serperek merdane yardımıyla açabildiğimiz kadar ortadan kenara doğru açın.

Tepsiye yerleştirip kenar fazlalıklarını kesip onları da hamurun üzerine yerleştirin.

Daha sonra üzerine ceviz serpin.

İkinci 10’lu bezeyi de aynı şekilde hazırlayıp tepsiye yerleştirin ve üzerine ceviz serpin.

Bu işlemi bezeler bitene kadar tekrarlayın.

Daha önce ayırdığımız mandalina büyüklüğündeki bezeyi nişasta serperek incecik açın.

Tepsideki hamurların üzerine yerleştirin.

İster baklava ister kare şeklinde kesin.

Üzeri için tereyağını ve sıvı yağı birlikte iyice kızdırıp baklava hamurunun her yerine eşit miktarda dökün.

100 derece ısınmış fırında yaklaşık 2 saat üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin.

Şerbeti için; derin bir tencereye şekeri ve suyu koyup kaşıkla şeker iyice eriyene kadar karıştırarak kaynatın.

Şerbet kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra içine limonu sıkın ve kaynatmaya devam edin.

Arada şerbetten kaşık ucuyla alıp hafif soğutup tırnağımızın üzerine dökün.

Şayet küçük damla şeklinde duruyorsa kıvamı olmuş demektir.

Yaklaşık 20 dakika kısık ateşte kaynatın.

Şerbeti ocaktan alıp 2 dakika dinlendirin.

Sıcak şerbeti soğuk baklavanın üzerine gezdirerek eşit şekilde dökün.

Bu işlemi tatlıyı servis etmeden bir gün önce yapın. Böylelikle baklava şerbetini iyice çeker.

Mis gibi tereyağı kokan ağızda eriyen kat kat ayrılan baklavamızın üzerini toz Antep fıstığı ile süsleyip servis yapın.

Afiyet olsun.