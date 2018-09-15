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Ev bakımında bunları aklınızda bulundurun

Bugünlerde yine çoğumuzun aklında evimizin bakımı var...

15 Eylül 2018 Cumartesi 18:08
Ev bakımında bunları aklınızda bulundurun

Tavandan güçlü ve sıcak renkler kullanmak, tavanı daha alçak gösterip ortamı yumuşatır. Alçak bir tavanı olduğundan daha yüksek göstermek isterseniz, tavanı ve duvarları aynı renge boyamalısınız. Açık renkler bu etkiyi yapmak için en iyisidir.

Modası hiç geçmeyen bir mekan döşemesi istiyorsanız ahşap, keten, yün, ipek gibi malzemeleri fazla kullanmalısınız..

Dekorasyonunuzu mevsime göre değiştirmek ister misiniz? O zaman duvar ve mobilyada tek renk kullanın. Perde, yastık, şal gibi tekstil ürünlerini, mevsime göre renk ve desen olarak dileğiniz gibi değiştirebilirsiniz..

Kendinize bir fikir panosu oluşturun. Buraya renk, desen, kumaş örneklerini, yer döşemesi numunelerini kombine edin. Böylece isteklerinizi bir bütün olarak görebilirsiniz.

Sizi dinlendiren ve rahatlatan bir atmosfer olsun isterseniz, pastel renk tonlarını tercih edin. Özellikle banyo ve yatak odasında açık renkler kullanmaya çalışın.

Mekanın herhangi bir yerini odak noktası haline getirmek isterseniz, buraya duvarlara kontrast oluşturan bir renge boyayın.

Katlamalı tüller ve farklı renklerde fonlarla mekana stil katabilirsiniz.

Perdelerin yere değmesini çabuk kirlenmesini istemiyorsanız, dekoratif perde mandalları kullanabilirsiniz.

Ahşap yüzeyleri boyarken, mat boya ve vernikleri tercih edin. Bu tip boya ve vernikler ahşapta daha başarılı sonuç verir.

Mekanları gösterişli ve konforlu kılan en önemli unsurlardan birisi de aydınlatmadır. Bunun için, içeriye giren doğal ışığı kontrol altına almanız gerekir.

Yatak odanızda yerden tavana kadar duvar görünümlü gömme dolap yaptırabilirsiniz. Bu sayede depolama için yer kazanırken, derli toplu ve ferah bir atmosfere kavuşursunuz.

Darbe alan mobilyalarınızı atmayın. Zımparalayarak boyayın ve mekana yeni bir soluk getirin.

Eğer antik, eskitilmiş mobilya kullanıyorsanız, kullanırken veya taşınırken darbe almış almamış, çizilmiş çizilmemiş umurunuzda bile olmaz. Söyler misiniz bu az şey midir?

 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 18:08
  1. ev bakımı
  2. dekorasyon

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