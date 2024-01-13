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Aktüel Ev, arsa tapusu olan güvenlik için: sakın bunu yapmayın, doğru değil! Yok yere paranız gidebilir! Milyonlarca kişi dertli
Aktüel

Ev, arsa tapusu olan güvenlik için: sakın bunu yapmayın, doğru değil! Yok yere paranız gidebilir! Milyonlarca kişi dertli

Yeniakit Publisher
2024-01-13 16:54:00 - 2024-01-13 16:56:10
Ev, arsa tapusu olan güvenlik için: sakın bunu yapmayın, doğru değil! Yok yere paranız gidebilir! Milyonlarca kişi dertli

Her geçen gün daha da bu olaylar oluyor: Konut sahibi olurken dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, tapu harç bedelidir. Bu yasalara göre, satıcı ve alıcı arasında bu detaylar önemli. İşte milyonlarca Türk'ü vatandaşını yakından ilgilendiren çarpıcı açıklamalar!

Konut sahibi olurken dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, tapu harç bedelidir. Yasalara göre, satıcı ve alıcı arasında eşit olarak ödenmesi gereken tapu harcı, bazı vatandaşlar tarafından az ödenmek istendiğinde, ciddi cezaları beraberinde getirebilen bir konu olarak öne çıkıyor. Miliyonalrca kişinin bu nedeniyle başları dertte İşte detaylar...

Tapu harcını az ödemek isteyen alıcı ve satıcılar, gayrimenkulün gerçek değerinin altında bir satış fiyatı beyan ederek ödeyecekleri harç bedelini düşürmeye çalışabiliyorlar. Bu noktada sıkça başvurulan bir yöntem, satılacak dairenin bulunduğu ilçe sınırlarına göre belirlenen minimum metrekare değerini göstererek tapu harcını azaltmaktır. Ancak bu yöntem, cazip görünebilirken, aslında ciddi sonuçları olan bir usulsüzlüktür.

EKSİK ÖDENEN TAPU HARCININ YÜZDE 25'İNE CEZA

Belediyenin belirlediği minimum metrekare değeri yerine gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmek suretiyle tapu harcı ödemelerini düşük tutma girişimleri, bakanlık tarafından fark edildiğinde ciddi cezalara neden olabilir. Yapılan inceleme sonucunda eksik ödenen tapu harcı ve bu tutarın yüzde 25'i kadar ceza alıcı ve satıcı üzerinde uygulanabilir.
Bu nedenle, tapu harcı konusunda usulsüzlüğe başvurmak yerine, yasal düzenlemelere uygun bir şekilde işlem yapmak ve her iki tarafın da haklarını koruyarak güvenilir bir alım-satım süreci geçirmek önemlidir. Bu usulsüzlükten kaynaklanabilecek cezai yaptırımların yanı sıra, adli sorunlarla karşılaşmamak adına yasal prosedürlere riayet etmek gereklidir.

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