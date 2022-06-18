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Ekonomi Ev almayı planlayanlar dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı
Ekonomi

Ev almayı planlayanlar dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ev almayı planlayanlar için önemli tavsiyelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 23:54:00 - 2022-06-19 00:12:38

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr  

Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeniakit.com.tr'ye konuştu.

Ev almayı planlayanlar için önemli tavsiyelerde bulunan Memiş, inşaat maliyetlerindeki artışa fırsatçıların da eklendiğini belirtip, ev almanın bundan sonra daha zor olacağını söyledi.

İslam Memiş, "Elinde parası olan ev fiyatlarının düşmesini beklemeden satın almalı. Çünkü herhangi bir düşüş olacağını düşünmüyorum. Dünya genelinde emlak fiyatlarının her geçen gün yükseleceği günler göreceğiz." dedi.

Dünya genelinde bir emlak krizi yaşanacağını öngördüğünü ifade eden Memiş, önümüzdeki süreçte barınmanın en önemli sorunlardan birisi haline geleceğini sözlerine ekledi.

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