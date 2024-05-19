Eurovision skandalları! Türkiye, vallahi çok ucuz atlatmış

Yüksel Aytuğ, Eurovision Şarkı Yarışması'nın skandallarla dolu geçmişini kaleme aldı. Türkiye'nin yarışmada yer almamasının büyük bir kazanç olduğunu ifade eden Aytuğ, köşesinde, bir okuyucusunun konuya dair yorumunu da aktardı. Aytuğ, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Eurovision Şarkı Yarışması, yaşattığı rezaletlerle bir "skandallar festivali" havasına büründü. Köşemize sürekli katkı sunan değerli okurum Murat Aydın da bu sözde yarışmanın ipliğini pazara çıkaran bir yorum göndermiş:

"Eurovision Şarkı Yarışması artık öro-vizyonsuz olmuş. İyi ki yarışmaya katılmıyoruz. Bu ne ucubelik? Erkek mi, kadın mı belli olmayan tipler, yine birbirini kayırıp puan veren ülkeler... Sözüm ona şarkı yarışması. Yarışma boyunca diğer ülkelerden toplam 60 puana yakın toplayabilen İsrail'i sözde halk oylamasından gelen puanlarla neredeyse birinci yapacaklardı.

Kısaca; Romanya'yı yarışmadan çekildiği için, Hollanda'yı yaptığı protestodan dolayı, Türkiye'yi de bu yarışmayı 'yok' saydığı için kutluyorum." ”

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