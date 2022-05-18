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Ekonomi 'Euronun dolar karşısında yükselişi sınırlı kalacak'
Ekonomi

'Euronun dolar karşısında yükselişi sınırlı kalacak'

ING analistlerine göre euronun ABD doları karşısında yukarı yönlü bir harekette gidebileceği yer sınırlı görünüyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 14:31:00 -
'Euronun dolar karşısında yükselişi sınırlı kalacak'

ING analistlerine göre euronun ABD doları karşısında yukarı yönlü bir harekette gidebileceği yer sınırlı görünüyor.

Piyasanın halihazırda Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) politika faizini agresif bir şekilde artırmasını beklediğini ifade eden analistler, ECB'nin bu öngörü çerçevesinde faiz artırımlarına başlaması halinde euro/dolar paritesinde 1,061,07 bandına doğru bir hareket olabileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte Euro Bölgesi ile ABD arasında büyüme konusunda ayrışmanın yaz aylarında daha belirgin hale geleceğine işaret eden analistler, 1.06'nın üzerine doğru bir hareketin kısa vadede ivme kaybetmesinin ve paritenin 1,05'in altındaki seviyelere geri dönme riskinin bulunduğunu vurguladı.

Euro/dolar paritesi şu sıralarda 1,05170 seviyesinden işlem görüyor.

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