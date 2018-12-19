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Euronews muhalefet partisi gibi! Türkiye düşmanlığı yaptılar

Fransa merkezli haber kanalı Euronews, Fransa’daki kaosu görmezden gelip Türkiye aleyhine kara propaganda yapmaya başladı. Kanalın internet sitesinde yayınlanan haberde Türkiye’nin Uygur Türkleri için hiç bir şey yapmadığı ileri sürüldü.

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:13
Euronews muhalefet partisi gibi! Türkiye düşmanlığı yaptılar

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Avrupa’da Türkiye aleyhine kara propaganda yapan yabancı yayın kuruluşları gerçek olmayan içeriklerle adeta muhalefet partisi gibi çalışıyor.

Batılı emperyalist güçlerin kontrolü altında tuttuğu batılı yayın organlarının Türkiye karşıtı yalan haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor.

Fransa merkezli yayın yapan haber kanalı Euronews’in Türkçe sayfasında skandal bir habere imza atıldı. Haberde batı ülkelerinin Uygur Türkleriyle ilgili açıklamalarına yer verilirken "Türkiye'den şu ana kadar resmi kanallardan Çin'e ciddi bir protestonun olmadığı biliniyor" denilerek Türkiye’nin Çin zulmü altında inleyen Uygur Türkleri için hiç bir şey yapmadığı ileri sürüldü.

İYİ Partili vekil Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet etti!

Muhalefet partisi gibi çalışan euronews haberde İYİ Parti Konya milletvekili Fahrettin Yokuş’un Türkiye’yi şikayet ettiği görüşlerine de yer verdi. İYİ Partili Yokuş, "Kanada’nın başını çektiği Fransa, Almanya, Hollanda, Avusturya, Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerin Çin’de bulunan 15 büyükelçisi Çin hükümetine mektup yazarak yapılan zulümlere son verilmesini talep ettiler. Bu ülkeler Doğu Türkistan Türkleri için mektup yazıp hesap sorarken, Türkiye nerede?" sözleriyle ülkesini batıya şikayet etti. yeniakit.com.tr

Sömürgeci Batı’ya övgü, Mazlumların umudu Türkiye’ye iftira!

İslam topraklarını yüzyıllardır sömüren ve milyonlarca insanı katleden batılı sömürgeci devletlerin Uygur Türklerine sahip çıktığı algısı oluşturmaya çalışan euronews, milyonlarca mülteciye kapısını açan ve mazlumların tek umudu olan Türkiye’ye ise "Hiç bir şey yapmıyor" diyerek iftira attı.

Afrika’dan Balkanlara, Ortadoğu’dan Uzakdoğu’ya kadar nerede zulme uğramış yardıma muhtaç varsa yardımına koşan Türkiye’yi karalayan Euronews, milyonlarca Müslümanın kanına giren kendi sömürgeci ülkesi Fransa’daki "sarı yeleklilerin" eylemlerine ise sağır ve dilsiz.

Fransız kanalının bu tarz haberlerle ülkesindeki kaosun üzerini örtme ve yaklaşan yerel seçimler öncesi Türkiye’de AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine bir algı oluşturma çabasına giriştiği yorumları yapıldı.

Türkiye soydaşlarıyla gönül köprüleri kurdu

Binlerce Uygur Türküne ev sahipliği yapan Türkiye soydaşları ile gönül köprüleri kuruyor. Devlet nezdinde Birleşmiş Milletet olmak üzere uluslararası platformlarda Uygur Türklerinin haklarını savunmak için çok sayıda girişimde bulunan Türkiye, zulümden kaçan binlerce Uygurluya da elini uzatıyor.

yeniakit.com.tr

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:13
  1. Konya
  2. Euronews
  3. türkçe
  4. Uygur Türkleri
  5. Çin

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 55 dk önce
    Fransa, Aynaya Bak Öyle Konuş. Ayrıca, Siz, Kendi Derdinize Yanın. Sarı Yelekliler Nasıl İyi mi?
  • şenay doğanşenay doğan1 sa önce
    hasbinallahi ve nimelekil nimel mevla ve nimen nasir allaha emanet olun

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