Euronews muhabirinin 'çadır yok' algısı çöktü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ili etkiledi.

Yıkılan binlerce binanın altında kalanlar için herkes seferber oldu, kurtarılan yaralılar ise hastanelere kaldırıldı.

Bir yandan yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, diğer yandan da depremin yaraları sarılıyor.

Yaşanan deprem sonrası ilçede iki farklı bölgeye toplam 2 binden fazla çadır kuruldu. Dışarıda kalan kişiler çadırlara yerleştirildi.

ölgeye giden bazı medya mensupları ise algı için yapılanları görmezden geldi.

Fransa merkezli euronews Türkçe muhabiri Dilek Gül'ün de yaptığı haber kısa sürede yalanlandı.

"Israrla orada kalmadığımızı söyledim"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda; yardımların çok yavaş olduğunu ve bölgede ciddi bir çadır sorunu yaşandığını söyleyen Gül'e, röportaj yaptığı Büşra Erden şu ifadelerle cevap verdi;

Dilek Hanım, sizden ricam öncesinde ısrarla hayır orada kalmıyoruz dediğim kısımları da paylaşmanız. Bu acımızın içinde bunu manipüle etmeye çalıştığınızı düşüneceğim aksi halde… Tamamını bekliyorum videonun.

Bu paylaşımın ardından muhabir sessizliğe büründü.