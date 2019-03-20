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Euromonitor en değerli hızlı tüketim markalarını açıkladı

Uluslararası pazar araştırmaları şirketi Euromonitor, hızlı tüketim alanındaki en değerli markalar ve bunların başarı stratejilerini incelediği (Top 100 Megabrands)-En Tepedeki 100 Mega-marka raporunu yayınladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:48
Euromonitor en değerli hızlı tüketim markalarını açıkladı

Uluslararası pazar araştırmaları şirketi Euromonitor, hızlı tüketim alanındaki en değerli markalar ve bunların başarı stratejilerini incelediği (Top 100 Megabrands)-En Tepedeki 100 Mega-marka raporunu yayınladı.


2017 yılı perakende satış değerleri baz alınarak dünyanın önde gelen en hızlı tüketim markalarının (FMCG) yer aldığı raporda; ambalajlı gıdalar, güzellik ve kişisel bakım, alkolsüz içecekler ve diğer markalar şeklinde gruplanan markalar detaylı olarak incelendi.


Coca-Cola, dünyanın en büyük FMCG markası oldu


Coca-Cola, 35-45 milyar Amerikan doları arasında olduğu paylaşılan marka değeri ile ilk sırada yer aldı. Latin Amerika pazarı, Coca-Cola’nın tüm dünyadaki satışlarının yüzde 40’ına ulaştı. Euromonitor raporuna göre, küresel FMCG (hızlı tüketim) satışları 2018 yılında 4.2 trilyon dolara ulaştı ve Asya Pasifik ise yüzde 29.5 ile en büyük paya sahip oldu. Kuzey Amerika ise yüzde 21.2 ve Batı Avrupa yüzde 21.1 orana sahip oldu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:48
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