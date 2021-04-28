  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor EuroLeague Final Four ne zaman, nerede yapılacak?
Spor

EuroLeague Final Four ne zaman, nerede yapılacak?

EuroLeague’te Play-Off çeyrek final serisini yakından takip edenler, 3. maçların oynanması üzerine EuroLeague Final Four’un ne zaman, nerede yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, EuroLeague Final Four ne zaman, nerede yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 16:11:00 -
EuroLeague Final Four ne zaman, nerede yapılacak?

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off heyecanı devam ediyor.

Final Four için Play-Off çeyrek final serisi, 20 Nisan tarihinde başladı. Söz konusu çeyrek final serisi 5 Mayıs tarihinde tamamlanacak. Toplam 3 galibiyete ulaşan ekipler Final Four'a yükselmiş olacak.

EuroLeague’te Play-Off çeyrek final serisini yakından takip edenler,3. maçların oynanması üzerine EuroLeague Final Four’un ne zaman, nerede yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, EuroLeague Final Four ne zaman, nerede yapılacak?

Anadolu Efes-Real Madrid ve CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko eşleşmelerinde 3. Maçlar oynanırken basketbolseverler söz konusu turnuva için bazı detayları araştırmaya başladı.

EuroLeague Final Four ne zaman, nerede yapılacak?

Euroleague Final Four, 2020 yılında Almanya’da düzenlenmesi planlanıyordu. Bir yıl gecikmeli olarak düzenlenecek olan 2021 Turkish Airlines EuroLeague Final Four, 28-30 Mayıs tarihleri arası Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstihbarat deşifre etti... Sınır ötesinde Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!
Gündem

İstihbarat deşifre etti... Sınır ötesinde Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin inlerini başlarına yıktığı kukla terör örgütleri DEAŞ ve PKK, efendileri ABD'nin emriyle yeniden iş birliğine gi..
CHP çoğunlukta olduğu belediyeyi AK Parti'ye kaptırmak üzere!
Siyaset

CHP çoğunlukta olduğu belediyeyi AK Parti'ye kaptırmak üzere!

Torbalı'nın CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur öldükten sonra yeniden seçim yolu göründü. Belediye Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan CHP'de ..
Tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz karar
Gündem

Tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz karar

Türkiye genelinde yarın başlayıp 17 Mayıs'ta sonra erecek olan tam kapanmaya giriliyor. Kısıtlama öncesinde Bilim Kurulu saat 16.30'da video..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay