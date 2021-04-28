Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off heyecanı devam ediyor.

Final Four için Play-Off çeyrek final serisi, 20 Nisan tarihinde başladı. Söz konusu çeyrek final serisi 5 Mayıs tarihinde tamamlanacak. Toplam 3 galibiyete ulaşan ekipler Final Four'a yükselmiş olacak.

EuroLeague’te Play-Off çeyrek final serisini yakından takip edenler,3. maçların oynanması üzerine EuroLeague Final Four’un ne zaman, nerede yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, EuroLeague Final Four ne zaman, nerede yapılacak?

Anadolu Efes-Real Madrid ve CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko eşleşmelerinde 3. Maçlar oynanırken basketbolseverler söz konusu turnuva için bazı detayları araştırmaya başladı.

EuroLeague Final Four ne zaman, nerede yapılacak?

Euroleague Final Four, 2020 yılında Almanya’da düzenlenmesi planlanıyordu. Bir yıl gecikmeli olarak düzenlenecek olan 2021 Turkish Airlines EuroLeague Final Four, 28-30 Mayıs tarihleri arası Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştirilecek.