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Spor

"Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri"

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko finale kaldı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:06:17 -
"Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri"

İSTANBUL (AA) - "Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri"nde Türk kulüpleri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko finale kaldı.

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'ndaki 42 kulüp arasında gerçekleştirilen etkinlikte, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko adını finale yazdırdı.

Pazarlama projelerinin değerlendirmeye alındığı ödüllerde, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Alba Berlin, Kızılyıldız mts, CSKA Moskova, Valencia Basket ve Zalgiris Kaunas finale kalan ekipler oldu.

Avrupa'nın en iyi pazarlama yapan takımlarının ödüllendirildiği organizasyonda altın, gümüş ve bronz ödül kazanan takımlar, THY Avrupa Ligi tarafından temmuz ayı içerisinde açıklanacak.

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