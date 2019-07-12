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Eurocup’ta rakipler belli oldu

2019-2020 sezonu Eurocup’taki kura çekimi sonucunda Galatasaray D, TOFAŞ B, Darüşşafaka ise C Grubu’nda yer aldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:20
Eurocup’ta rakipler belli oldu

2019-2020 sezonu Eurocup’taki kura çekimi sonucunda Galatasaray D, TOFAŞ B, Darüşşafaka ise C Grubu’nda yer aldı.


Eurocup’ta 2019-2020 sezonu grup kuraları İspanya’nın Barcelona şehrinde bulunan Mediapro Oditoryumu’nda yapıldı. Kurada Türkiye’den Darüşşafaka birinci, Galatasaray Doğa Sigorta ikinci ve TOFAŞ üçüncü torbada yer aldı. Toplam 24 takım 6’şar takımlı 4 gruba ayrılırken, kurallar gereği aynı ülke ve ligden iki takım normal sezon gruplarında aynı grupta olmadı.


Kura çekimi sonucunda TOFAŞ B, Darüşşafaka C ve Galatasaray’da D Grubu’nda mücadele edecek. Gruplardaki en iyi 4 takım son 16’ya yükselecek. Bu aşamada 4’er takımlı dört grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale çıkacak. Çeyrek final aşamasından itibaren takımlar üç maç üzerinden oynanacak serilerle yarı final ve final aşamalarını geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak.


Normal sezon karşılaşmaları 2 Ekim’de başlayacak ve 18 Aralık’a kadar sürecek. Finaller ise 21 ve 27 Nisan tarihlerinde oynanacak. Bu sezon final oynayan iki takım da gelecek sezon THY Euroleague’de yer almaya hak kazanacak.


Eurocup 2019-2020 sezonunda oluşan gruplar şöyle:



A Grubu


Promitheas Patras


Maccabi Rishon Lezion


ratiopharm Ulm


MoraBanc Andorra


AS Monaco


Segafredo Virtus Bologna



B Grubu


Lokomotiv Kuban


BC Rytas Vilnius


TOFAŞ


Limoges CSP


Partizan NIS


Umana Reyer Venezia



C Grubu


DARÜŞŞAFAKA


UNICS Kazan


Cedevita Olimpija


Joventut Badalona


Germani Brescia Leonessa


JSF Nanterre 92



D Grubu


Unicaja Malaga


GALATASARAY


Buducnost VOLI


Ewe Baskets Oldenburg


Dolomiti Energia Trento


Asseco Arka Gdynia

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:20
  1. doğa

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