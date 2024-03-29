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Ekonomi Euro sert düştü!
Ekonomi

Euro sert düştü!

Yeniakit Publisher
2024-03-29 16:19:00 -
Euro sert düştü!

İki gün sonra yapılacak yerel seçim öncesi Euro ise sert düştü. İşte 28 Mart 2024 Cuma günü günü dolar, euro ve sterlin'de son durum.

İki gün sonra yapılacak yerel seçim öncesi Euro ise sert düştü. İşte 28 Mart 2024 Cuma günü günü dolar, euro ve sterlin'de son durum.

Piyasalar iki gün sonra yapılacak yerel seçimlere kilitlendi.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından düşüş yaşayan dolar/TL, seçimlere yaklaşırken yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Dolar haftanın son iş gününe yüzde 0,07 değer kazanarak başladı.

Serbest piyasada 32,3500 liradan alınan dolar, 32,3800 liradan satılıyor.
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Euro ise haftanın son iş gününe yüzde 0,17 eder kaybeder başladı.

34,8852 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9984 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,3170 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9140 lira olmuştu.

İŞTE GÜNCEL DÖVİZ RAKAMLARI

Dolar fiyatları

Alış: 32,3500 TL

Satış: 32,3800TL

Euro fiyatları

Alış: 34,8852 TL

Satış: 34,9984 TL

Sterlin fiyatları

Alış: 40,8390 TL

Satış: 40,9093

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