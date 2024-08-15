Euro rekor tazeledi!
Yatırımcılar, iç ve dış piyasada yaşanan değişimlerin etkisiyle değişen dolar kuru fiyatlarını dikkatle takip ediyor. Euro dün rekor tazeledi. Peki 15 Ağustos 2024 dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte güncel döviz kurları...
Yatırımcılar, iç ve dış piyasada yaşanan değişimlerin etkisiyle değişen dolar kuru fiyatlarını dikkatle takip ediyor. Euro dün rekor tazeledi. Peki 15 Ağustos 2024 dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte güncel döviz kurları...
Euro rekor tazeledi! İşte 15 Ağustos 2024 güncel döviz kurları...
DOLAR
Dolar/TL saat 07.10 itibarıyla 33,6039’den işlem görüyor.
EURO
Euro ise aynı saat itibarıyla 37,0699 TL seviyelerinde seyrediyor.
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