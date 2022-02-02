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Ekonomi Euro kullanan ülkelerde enflasyon rekor kırdı!
Ekonomi

Euro kullanan ülkelerde enflasyon rekor kırdı!

Euro Bölgesi'nde enflasyon ocak ayında beklenmedik şekilde rekor seviyeye yükseldi. Ancak çekirdek enflasyon düştü.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 15:46:00 -
Euro kullanan ülkelerde enflasyon rekor kırdı!

19 üyeli Euro Bölgesi'nde enflasyon ocak ayında enerji fiyatlarındaki artışın etkisi ile yüzde 5,1'e çıktı. Aralık ayında enflasyon yüzde 5 seviyesindeydi.

Ekonomistler ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 4,4'e gerilemesini bekliyordu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre ocak ayında gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon aralık ayındaki yüzde 2,7'den yüzde 2,5'e indi. Alkol ve tütün ürünleri de dışarıda bırakıldığında yıllık enflasyon ocakta yüzde 2,6'dan 2,3'e geriledi.

Enerji fiyatları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 yükselirken gıda, alkol ve tütün fiyatlarında artış yüzde 3,6 oldu.

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