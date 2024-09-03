Euro Club Index açıkladı! Bakın Süper Lig'in bu sene şampiyonu kim olacak
Euro Club Index 4. haftanın sonunda Süper Lig'e dair sezon sonu tahminini paylaştı.
Trendyol Süper Lig’de 4. Hafta geride kalırken Avrupa merkezli veri analiz sitesi Euro Club Index ligden düşecekleri ve şampiyon olacak takımı açıkladı.
Site yaptığı analiz sonucunda Adana Demirspor'un Süper Lig'i son sırada bitireceğini belirledi.
Yapılan analize göre küme düşecek diğer takımlar ise Bodrum FK, Hatayspor ve Gaziantep FK olarak açıklandı.
Süper Lig’de ilk 5 sıra ise şu şekilde:
5- Trabzonspor: 60 puan
4- Başakşehir: 68 puan
3- Beşiktaş: 86 puan
2- Galatasaray: 89 puan
1- Fenerbahçe: 89 puan
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