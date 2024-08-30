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Ekonomi Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2.2 oldu! TÜFE Hollanda'da, İspanya’da da diyerek duyurdu!
Ekonomi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2.2 oldu! TÜFE Hollanda'da, İspanya’da da diyerek duyurdu!

Yeniakit Publisher
2024-08-30 17:27:00 - 2024-08-30 18:35:20
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2.2 oldu! TÜFE Hollanda'da, İspanya’da da diyerek duyurdu!

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2.2 olarak belirlendi. diyerek gelişmeyi duyurdu

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2.2 olarak belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,2'ye indi. TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri de ağustosta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,2 olması yönündeydi.

Açıklanan veriler piyasa beklentileri ile aynı seviyede gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4,2 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 3 geriledi.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ağustosta yıllık yüzde 2,8, aylık 0,3 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre, enflasyon ağustosta Belçika'da yüzde 4,5, Estonya'da 3,4, Hollanda'da 3,3, Slovakya'da 3,2, İspanya'da 2,4, Fransa'da 2,2 ve Almanya'da yüzde 2 oldu.

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