  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Euro Bölgesi'nde ÜFE eylül ayında arttı
Ekonomi

Euro Bölgesi'nde ÜFE eylül ayında arttı

Küresel ekonominin odaklandığı verilerden birisi olan Euro Bölgesi'ndeki Üretici Fiyat Endeksi açıklandı ve eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,7 artış gösterdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 15:36:00 -
Euro Bölgesi'nde ÜFE eylül ayında arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayınladı.

AB’de ÜFE yüzde 16,2 arttı

Buna göre, AB'de ÜFE eylülde, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 16,2 yükseldi.

Euro bölgesi'nde üfe yüzde 16 yükseldi

Euro Bölgesi'nde ÜFE eylülde, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7, 2020'nin eylül ayına göre de yüzde 16 artış gösterdi.

ÜFE, Eylülde aylık bazda en fazla yüzde 23,2 ile irlanda'da artış gösterdi

AB ülkeleri arasında ÜFE, eylülde aylık bazda en fazla yüzde 23,2 ile İrlanda'da, yüzde 8,4 ile Danimarka'da ve yüzde 5,8 ile Yunanistan'da yükseldi. ÜFE, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla İrlanda'da yüzde 82,9, Danimarka'da yüzde 34,4 ve Estonya'da yüzde 29,9 arttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Memleket Partisi'nde ortalık karıştı! Odasına kilit vurdular
Gündem

Memleket Partisi'nde ortalık karıştı! Odasına kilit vurdular

Memleket Partisi'nin Adana İl Başkanlığında ortalık fena halde karıştı. İl başkanı ile kendisine muhalifler arasındaki kriz genel başkanlığa..
İngiliz şirket çay tiryakisi arıyor: Günde 300 farklı çayın tadımını yapacak
Dünya

İngiliz şirket çay tiryakisi arıyor: Günde 300 farklı çayın tadımını yapacak

İngiliz çay markası Tetley, tadım ekibine katılacak, stres altında çalışabilecek ve günde 300 bardak çay içebilecek iki tiryaki arıyor. Şirk..
İngiltere’de skandal! Terör listesinden çıkarılması istendi
Dünya

İngiltere’de skandal! Terör listesinden çıkarılması istendi

Dünyanın pek çok ülkesinde ‘terör’ listesinde yer alan PKK Avrupa ve iki yüzlü İngiltere’nin ‘gözde terör örgütü’ olarak korunmaya devam edi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay