Euro Bölgesi'nde ÜFE eylül ayında arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayınladı.

AB’de ÜFE yüzde 16,2 arttı

Buna göre, AB'de ÜFE eylülde, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 16,2 yükseldi.

Euro bölgesi'nde üfe yüzde 16 yükseldi

Euro Bölgesi'nde ÜFE eylülde, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7, 2020'nin eylül ayına göre de yüzde 16 artış gösterdi.

ÜFE, Eylülde aylık bazda en fazla yüzde 23,2 ile irlanda'da artış gösterdi

AB ülkeleri arasında ÜFE, eylülde aylık bazda en fazla yüzde 23,2 ile İrlanda'da, yüzde 8,4 ile Danimarka'da ve yüzde 5,8 ile Yunanistan'da yükseldi. ÜFE, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla İrlanda'da yüzde 82,9, Danimarka'da yüzde 34,4 ve Estonya'da yüzde 29,9 arttı.