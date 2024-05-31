Euro Bölgesi’nde işler iyiye gitmiyor! Enflasyon her ay artmaya devam ediyor
Eurostat'ın tahminine göre, Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları Mayıs ayında yıllık bazda %2,6 oranında arttı. Nisan ayında ise bu artış %2,4 seviyesindeydi.
Gıda, enerji, alkol ve tütünü dışarıda bırakan ve yakından izlenen çekirdek enflasyon Mayıs ayında Nisan ayındaki %2,7'den %2,9'a çıktı.
Bazı politika yapıcıların iç talebi yansıttığı için özellikle önem verdiği hizmet sektöründeki fiyatlarda artış oranı %3,7'den %4,1'e yükseldi.
Bu durum, yılın ilk çeyreğinde ücretlerde beklenenin üzerinde gerçekleşen artışları yansıtmakta olup, enflasyonun altında kalan ücret artışlarının ardından tüketicilerin harcanabilir gelirlerini artırmıştır.
ECB Yönetim Konseyi üyesi ve İtalya MB Başkanı Panetta, Mayıs ayı enflasyonunun beklentilere paralel geldiğini belirterek, "Ne iyi ne de kötü" değerlendirmesini yaptı.
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