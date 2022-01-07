Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

Euro Bölgesi'nde enflasyon Aralık ayında %5 seviyesine çıkarak tüm zamanların zirvesini gördü. Pandemi öncesi %1,2 seviyesinde olan yıllık enflasyon geçen 1,5 yıllık süreçte %5'e çıktı. Enflasyondaki artışın en önemli nedeni arz ve tedarik sorununa bağlı enerji fiyatlarındaki artış oldu. Dün açıklanan ÜFE de %23,7 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve ÜFE-TÜFE arasındaki fark da rekor kırdı. Euro Bölgesi'nde gıda ve enerji gurubu hariç hesaplanan çekirdek TÜFE de %2,6 ile zirve yaptı.

Pandemi başındaki kapanmanın dünya ekonomilerine maliyeti oldukça yüksekken vaka artışının halen devam etmesi ve son varyantla beraber günlük vaka artışlarının rekor seviyelere çıkması ekonomileri zorluyor. Bölge ekonomisinde büyük paya sahip olan hizmet sektörü, süreçten en çok etkilenen sektör olurken girdi maliyetlerinin artması nedeniyle genele yayılan bir fiyat artışı var.

ECB, hedeflenen seviye üzerindeki enflasyonu kontrol altına alabilmek için tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını her toplantıda belirtti. 2022'nin ilk çeyreğinde enflasyondaki yükselişin devam etmesi bekleniyor, dolayısıyla %5 oranı bölge için henüz zirve olarak görülmüyor.

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