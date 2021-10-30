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Ekonomi Euro Bölgesi’nde enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı
Ekonomi

Euro Bölgesi’nde enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı

Euro Bölgesi’nde ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4.1’le oranla son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 20:07:00 -
Euro Bölgesi’nde enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre bölgede en yüksek yıllık enflasyon yüzde 23.5’le enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 2.1’le hizmetler, yüzde 2’yle enerji dışı sanayi ürünleri ve gıda maddeleri takip etti.

Enflasyon, ekim ayında Almanya’da yüzde 4.6, Fransa’da yüzde 3.2, İspanya’da yüzde 5.5, İtalya’da yüzde 3.1, Hollanda’da yüzde 3.8, Belçika’da yüzde 5.4, Litvanya’da yüzde 8.2 ve Estonya’da yüzde 7.4 olarak belirlendi.

Revizyona gidildi

Öte yandan; Avrupa Merkez Bankası (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi açıklandı. Yıllık harmonize enflasyon öngörüsü yüzde 1.9’dan yüzde 2.3’e revize edildi.
ECB açıklamasında, “Anket katılımcıları, enflasyon oranlarında yukarı yönlü revizeleri esas olarak daha yüksek enerji fiyatlarına ve tedarik zinciri sıkıntılarının etkisine bağladılar. Bu faktörlerin her ikisi de üçüncü çeyrek anketinde belirtiliyor. Ancak enflasyonda son gelişmeler daha yoğun ve daha kalıcı olacak gibi görünüyor” ifadesine yer verildi.

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