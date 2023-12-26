Euro bir rekora imza attı! Ne altın, ne dolar: Dolar-TL de, Asya borsalarında hareketlilik! Hemen altında! Piyasa neleri takip edecek?

Dolar/TL dünkü zirve seviyesinin hemen altında işlem görmeye devam ediyor. Euro’nun TL karşısındaki değeri ise 32.50 seviyesinde zirve yaparak yeni bir rekora imza attı.

Bugün Türkiye’nin gündeminde öncelikli konu, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun toplantısı yer alacak. Toplantıda, İsveç’in NATO’ya katılım protokolü gibi önemli konular ele alınacak. Komisyonun 15:00’te başlaması planlanıyor.

Türkiye, henüz İsveç’in NATO üyeliğini onaylamayan son iki ülkeden biri olarak, Washington’un hızlı bir onay beklediği ülkeler arasında yer alıyor.

Yerel gündemde, bugün saat 10:00’da açıklanacak Aralık ayı imalat sanayi kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksleri izlenecek. Hafta boyunca ise ekonomik güven endeksi Perşembe günü, Cuma günü ise borç stoku, bankacılık aylık verileri ve iç borçlanma stratejisi gibi önemli veriler takip edilecek.

Geçtiğimiz hafta politika faizini %42.5’e yükselten ve Haziran’dan bu yana toplamda 34 puanlık bir artış gerçekleştiren Merkez Bankası, ocak ayında bir kez daha faiz artırabileceği öngörülen 2024 para politikası metnini de Cuma gününe kadar açıklamayı planlıyor.

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Yıl sonuna kadar 2024’te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi beklentisi, ekonomik gündemin öne çıkan konularından biri haline geldi.

PİYASALARDA SON DURUM

TL, eylül başından beri zaman zaman hafiflemiş olsa da günlük sınırlı değer kaybını bugün de sürdürdü. Dolar/TL foreks piyasalarında geçen haftayı 29.23 seviyesinde tamamlamıştı, ancak bu sabah itibariyle 29.31’e kadar yükseldi. Euro/TL ise gün içinde 32.50 ile zirve yaparak yükselişini sürdürdü.

Borsa İstanbul, son zamanlarda düşüş eğilimini sürdürmekte. Dün, düşen işlem hacimleriyle birlikte BIST-100 endeksi %3.87’lik bir düşüşle 7,264.87 puana geriledi. Sanayi şirketlerinden ayrışan bankacılık endeksi de %3.71’lik güçlü bir kayıp yaşadı.

BIST-100 hisselerinin işlem hacmi ise geçen haftadan bu yana düşüş göstererek 42.8 milyar lira seviyesine geriledi ve 27 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı, 90 günlük ortalamasının %63 altında kaldı.

Uluslararası piyasalara bakıldığında, Asya borsalarında belirgin bir yön görünmüyor. ABD’de enflasyonun düşmesiyle Fed’in faiz indirimine yönelik beklentiler güçlenirken, dolar endeksi beş ayın dip seviyelerine yakın seyretti.

MSCI endeksi, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyerek %0.41 yükseldi ve yılı %1.6 artıda kapatma yolunda ilerliyor.

paraanaliz aktardı: Dolar endeksi ise dün temmuz sonundan bu yana en düşük seviye olan 101.42’ye geriledikten sonra bugün 101.6 seviyesinde yatay bir seyir izledi. Bu seviyelerde kapanması durumunda yılın tamamında %2’lik bir düşüş yaşanmış olacak.