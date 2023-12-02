Euro 2024 grupları belli oluyor! Kura çekimi canlı anlatımı..
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da bu akşam çekiliyor. A Milli Futbol Takımı, kuraya ikinci torbadan girecek. Kura çekimi canlı anlatımı burada..
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu, kura törenine ev sahipliği yapacak.
TSİ 20.00'de başlayacak organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katılacak.
24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.
Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.
Torbalar şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
1. Torba:Almanya (ev sahibi), Portekiz, Fransa, İspanya, Belçika, İngiltere
2. Torba: Türkiye, Macaristan, Romanya, Danimarka, Arnavutluk, Avusturya
3. Torba: Hollanda, İskoçya, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya
4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, A yolu play-off galibi, B yolu play-off galibi, C yolu play-off galibi