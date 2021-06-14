Milyarların merakla beklediği EURO 2020, 11 Haziran Cuma akşamı başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle önceki turnuvalara göre tribünlerin daha boş olduğu turnuvayı takip edenler birbirinden heyecanlı maçlara şahit oluyor. Turnuvayı yakından takip edenler ise olasılıkları şimdiden düşünmeye başladı. Peki, EURO 2020’de ikili averaj oluyor mu?

EURO 2020'de ikini averaj var mı? EURO 2020 üç takım aynı puandaysa ne olur?

EURO 2020'de 24 takım ve 6 grup bulunuyor. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar son 16 turuna yükseliyor. Altı grupta yer alan en iyi dört, üçüncü takım da bir üst tura çıkabiliyor. Futbolseverler turnuvada ikili averaj olup olmadığını merak ediyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikili averaj sistemi uygulanıyor. EURO 2020 gruplarında iki takımın puanı eşitse, iki ekip arasındaki ikili averaja bakılıyor. İkili averajda önde olan bir üst tura yükseliyor. İkili averajda da eşitlik varsa bu kez genel averaja bakılıyor. Bu da eşitse en çok gol atan takıma bakılıyor. Gol sayısı da eşitse galibiyet sayısına bakılıyor. Grup aşamasında iki eşit puanlı takım son maçta karşılaşır ve maç eşitlikle sona ererse bir üst tura çıkacak takım penaltılarla belirleniyor. Bu kural şimdiye kadar hiçbir turnuvada uygulanmadı.

Şayet grupta 3 takımın da puanları eşitse bu kez 3 takımın aralarında oynadığı maçlara bakılıyor. En iyi averaja sahip olan gruptan birinci olarak çıkar.