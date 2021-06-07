Avrupa Futbol Şampiyonası için geri sayım başladı. EURO 2020, 11 Haziran’da başlayıp 11 Temmuz’da sona erecek. Peki, Türkiye ne zaman hangi takımla karşı karşıya gelecek?

EURO 2020 Türkiye'nin maçları ne zaman? Türkiye, EURO 2020 maç programı

Türkiye, EURO 2020’de A Grubu’nda mücadele edecek. Türkiye, ilk maçını 11 Haziran Cuma günü İtalya ile oynayacak. Türkiye-İtalya maçı TRT ve TRT Spor’dan naklen yayımlanacak.

A Grubu'nun maç takvimi:

11 Haziran Cuma

22.00: Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi

16.00: Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba

19.00: Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

22.00: İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar

19.00: İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

19.00: İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Not: Takımlar, şampiyonanın açılış maçına kadar sakatlık veya hastalık durumunda kadrolarında değişiklik yapabilecek. Sakatlanan kaleciler ise turnuva sırasında dahi değiştirilebilecek.