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Spor EURO 2020 Türkiye maçları ne zaman nerede oynanacak?
Spor

EURO 2020 Türkiye maçları ne zaman nerede oynanacak?

Milli takım maçlarını hangi ülkede oynayacak. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, korona salgını sebebiyle geçen yıl düzenlenmedi. Organizasyon aynı isimle 2021 yılında yapılacak. Turnuvada 24 ekip yer alırken, organizasyondaki maçlar 11 ayrı şehirde oynanacak. Peki, Türkiye maçlarını hangi ülkede oynayacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-09 16:53:00 -
EURO 2020 Türkiye maçları ne zaman nerede oynanacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz yıl EURO 2020 gerçekleştirilmedi. Organizasyon 2021 yılının 11 Haziran tarihinde başlayacak. 11 Temmuz’da sona erecek turnuvada 24 takım mücadele edecek. Turnuvanın 60.yılına özel olarak 2020’de organizasyonun birden farklı ülkede yapılması kararlaştırılmıştı. Peki, Türkiye EURO 2020 maçlarını nerede oynayacak?

EURO 2020 Türkiye maçları ne zaman nerede oynanacak?

A Grubu'nun maç takvimi:

11 Haziran Cuma

22.00: Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi

16.00: Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba

19.00: Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

22.00: İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar

19.00: İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

19.00: İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak ülkeler şöyle:

İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, Almanya, Romanya

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