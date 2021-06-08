Euro 2020 Türkiye İtalya maç saati Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta?
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçında A Milli Futbol Takımımız, Roma'da İtalya ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Euro 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya karşılaşmasının saati ve hangi kanalda oynanacağı belli oldu. Peki, Euro 2020 Türkiye İtalya maç saati Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta?
EURO 2020 açılış maçında İtalya Türkiye karşı karşı gelecek. Geçtiğimiz sene salgın nedeniyle ertelenen turnuva bu yıl da büyük heyecana sahne olacak. Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 ne zaman başlıyor?
Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta?
Millilerimizin EURO 2020’deki ilk maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenecek. Hazırlık karşılaşmaları TRT Spor ekranlarında yayınlanmıştı.
İki takımın karşı karşıya gelecekleri EURO 2020 müsabakası 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 22:00’de başlayacak. Tek maç usulü oynanacak grup aşamalarında millilerimiz galibiyet elde etmesi halinde gruptan çıkma yolunda çok büyük bir avantaj elde edecek.
MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.
EURO 2020 A GRUBU VE FİKSTÜR
1- TÜRKİYE
2- İtalya
3- İsviçre
4- Galler
16 Haziran 2021 Türkiye - Galler: 18.00 - Bakü
20 Haziran 2021 Türkiye - İsviçre: 18.00 - Bakü