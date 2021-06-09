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Spor EURO 2020 Türkiye hangi grupta? EURO 2020 Türkiye grubu, Türkiye hangi grupta 2021?
Spor

EURO 2020 Türkiye hangi grupta? EURO 2020 Türkiye grubu, Türkiye hangi grupta 2021?

EURO 2020 Türkiye maç programı |EURO 2020, 11 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Türkiye’nin Avrupa Futbol Şampiyonası’nda hangi grupta yer alacağı merak ediliyor. Peki, Milli Takım’ın maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-06-09 17:17:00 -
EURO 2020 Türkiye hangi grupta? EURO 2020 Türkiye grubu, Türkiye hangi grupta 2021?

Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen EURO 2020, aynı isimle bu yaz düzenlenecek. 11 ayrı şehrin ev sahipliği yapacağı organizasyon 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, Türkiye hangi grupta EURO 2021

EURO 2020 Türkiye hangi grupta? EURO 2020 Türkiye grubu, Türkiye hangi grupta 2021?

Türkiye, EURO 2020’de A Grubu’nda yer alacak. Türkiye A Grubu'nda Galler, İsviçre ve İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milliler, ilk maçını turnuvanın açılışında 11 Haziran Cumartesi günü İtalya ile oynayacak.

A Grubu'nun maç takvimi:

11 Haziran Cuma

22.00: Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi

16.00: Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba

19.00: Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

22.00: İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar

19.00: İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

19.00: İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

Spor

Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

 

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